Джамала поделилась снимком с мужем

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала решила показать семейный снимок с отдыха.

Украинская исполнительница Джамала опубликовала снимок с отдыха со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Джамала вместе с возлюбленным Сеит-Бекиром Сулеймановым отправилась отдыхать на знаменитый Маврикий. Знаменитая пара провела там несколько недель, а самыми яркими фотографиями Джамала поделилась на официальной странице в Instagram.

«Киев!!! У нас был безопасный полет! Еще немного вам наших улыбающихся лиц. Спасибо», – написала Джамала. Они написали множество теплых слов паре и поздравили их с возвращением домой.