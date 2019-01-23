Эффектный выход первой леди: Брижит Макрон вышлы на публику еще в одном коротком платье

Новости шоу бизнеса: Первая леди Франции снова похвасталась стройными ногами.

Брижит Макрон, не так давно посетившая парижский Институт Франции в достаточно короткой юбке, снова вышла на публику в не менее эффектном наряде.

На этот раз президентская чета Франции принимала в Елисейском дворце премьер-министра Квебека Франсуа Лего с женой. По случаю чего госпожа Макрон снова решила не скрывать свои стройные ноги, надев короткое закрытое платье цвета морской волны.

Дополнил образ первой леди Франции легкий платок в цвет наряда и черные туфли-лодочки. А на ее руке можно заметить массивный металлический браслет с орнаментом из цветной эмали.

Как сообщалось ранее, Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит решила сняться в сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2. Первая леди Франции сыграет саму себя.