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На жарком пляже: Леся Никитюк порадовала соблазнительными фотографиями

На жарком пляже: Леся Никитюк порадовала соблазнительными фотографиями
09:41 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На этот раз популярная телеведущая снова решила привлечь внимание к своей стройной фигуре, продемонстрировав ее во всей красе в купальнике.

Телеведущая похвасталась стройной фигурой на Мальдивах.

Леся Никитюк, отправившаяся на Мальдивы, откуда уже радовала поклонников новыми фото, опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых снимков. 

 
 
 
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3-й Райський день на Мальдівах! Насолоджуюсь кольорами... і смаженим тунцем) Найпопулярніше запитання в коментарях .. -А скільки коштує задоволення, відпочивати на Мальдівах? - середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансфера Так що дівчата, краще трясти кавалерів Ну а мене українського тревел-блогера, другу в світі після @chiaraferragni запросили відвідати 3 найкращі і найновіші готелі на Мальдівах!зараз я в @carpediemresortsmaldives Так що дивіться сторіс, лайкайте ці райські куточки і пишіть запитання в коментарях! My look of the day @irinaadinaofficial  3й день на Мальдивах очишуительный самый популярный вопрос в комментариях -А сколько стоит??? Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд Хотя все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после @chiaraferragni пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня #Carpediembeachresort #socialbynature #likemindedtravellers #quospa #changeyourstatusquo #seizethedaymaldives @resortlife_travel, #resortlifetravel

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

На фото Леся запечатлена в малиновом закрытом купальном костюме с черным орнаментом. При этом поверх него надет легких полупрозрачных халат черного цвета с расклешенными рукавами. 

Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии

Судя по всему, таким образом Никитюк надеется не сгореть под палящим тропическим солнцем.

"Третий райский день на Мальдивах. Наслаждаюсь цветами окружающей природы и жареным тунцом", – подписала снимки телеведущая.

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