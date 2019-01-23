На жарком пляже: Леся Никитюк порадовала соблазнительными фотографиями

Телеведущая похвасталась стройной фигурой на Мальдивах.
Леся Никитюк, отправившаяся на Мальдивы, откуда уже радовала поклонников новыми фото, опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых снимков.
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3-й Райський день на Мальдівах! Насолоджуюсь кольорами... і смаженим тунцем) Найпопулярніше запитання в коментарях .. -А скільки коштує задоволення, відпочивати на Мальдівах? - середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансфера Так що дівчата, краще трясти кавалерів Ну а мене українського тревел-блогера, другу в світі після @chiaraferragni запросили відвідати 3 найкращі і найновіші готелі на Мальдівах!зараз я в @carpediemresortsmaldives Так що дивіться сторіс, лайкайте ці райські куточки і пишіть запитання в коментарях! My look of the day @irinaadinaofficial 3й день на Мальдивах очишуительный самый популярный вопрос в комментариях -А сколько стоит??? Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд Хотя все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после @chiaraferragni пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня #Carpediembeachresort #socialbynature #likemindedtravellers #quospa #changeyourstatusquo #seizethedaymaldives @resortlife_travel, #resortlifetravel
На фото Леся запечатлена в малиновом закрытом купальном костюме с черным орнаментом. При этом поверх него надет легких полупрозрачных халат черного цвета с расклешенными рукавами.
Судя по всему, таким образом Никитюк надеется не сгореть под палящим тропическим солнцем.
"Третий райский день на Мальдивах. Наслаждаюсь цветами окружающей природы и жареным тунцом", – подписала снимки телеведущая.