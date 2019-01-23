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Стали известны первые подробности отношений Брэда Питта и Шарлиз Терон

Стали известны первые подробности отношений Брэда Питта и Шарлиз Терон
15:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Актеры примерно полгода назад снимались и проводили вместе время, по иронии судьбы их познакомил бывший бойфренд Терон.

Роман 55-летнего Брэда Питта и 43-летней Шарлиз Терон вызвал огромный интерес западных СМИ несмотря на то, что актеры не комментируют эту информацию. Сразу после появления первых слухов о новоиспеченной паре, не заставили себя долго ждать и версии о начале отношений звезд.

Осведомленные журналисты предпологают, что сближению актеров способствовало общее сотрудничество с часовым брендом Breitling, где в прошлом году вместе с Адамом Драйвером снимались в рекламе часов.

"Примерно полгода назад они снимались и проводили время вместе", — рассказал инсайдер, чем и подтверждает догадки прессы.

По иронии судьбы, актеров познакомил бывший бойфренд Терон, за которого Шарлиз планировала выйти замуж. До этого Шон и Шарлиз встречались два года и были официально помолвлены, готовились к бракосочетанию. После чего, актриса отменяет церемонию, в следствии чего двоих своих приемных детей — Огаст и Джексона — она воспитывает сейчас одна.

Брэд Питт закрутил роман с голливудской звездой

Что же касается Питта, то роман с Терон стал всего вторым за время после разрыва с Джоли.

Напоминаем, что первым романом после отношений с Анджелиной Джоли были прошлой весной с красавицей-израилитянкой Нери Оксман. Впрочем, эти отношения оказались недолговременными. Как утверждали сплетники, инициатором разрыва отношений стала Нери, которой не понравилось возникшее из-за Брэда чрезмерное внимание СМИ к ее персоне.

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Шарлиз Терон, Роман, Отношения, Брэд Питт, Подробности, Брэд Питт и Шарлиз Терон.
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