Интересные лайфхаки для владельцев собак Как известно, вернее собаки домашнего питомца не найти. Взятый еще щенком, лучший друг человека доставит немало счастливых моментов, а возможно, и станет самым родным существом на свете. Однако уход за собакой — дело не из легких и требует львиную долю вашего времени, внимания и терпения.