Сапоги из змеиной кожи и черный пуховик: Кендалл Дженнер засветила стильный образ в Нью-Йорке

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская модель продемонстрировала своим поклонникам, как нужно носить наряды в стиле "кэжуал" и с чем сочетать новый тренд 2019 – змеиный принт.

23-летняя Кендалл Дженнер настоящая звезда Instagram. Она часто публикует горячие фото и демонстрирует фигуру в крошечных бикини. Ее снимки набирают миллионы лайков за считанные часы. Однако каждым своим светским выходом она также демонстрирует отличное чувство стиля.

Кендалл удачно сочетает трендовые и базовые вещи в один стильный "лук", тем самым позволяя поклонникам копировать ее образы. Так, накануне модель засветилась на улицах Нью-Йорка. Для выхода в город Кендалл Дженнер выбрала джинсы с лампасами, передняя часть которых была на тон темнее, чем задняя, и белый гольф-oversize, заправленный в брюки.

Сверху она надела черный пуховик, длиной по колено. Однако изюминкой ее образа стали синие сапоги из змеиной кожи на высоких каблуках. Кендалл заправила джинсы в халяву, тем самым подчеркнув свой выбор.