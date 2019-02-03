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Арнольд Шварценеггер прокомментировал помолвку своей дочери

Арнольд Шварценеггер прокомментировал помолвку своей дочери
09:15 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несколько недель назад 39-летний Крис Прэтт сделал предложение старшей дочери Арнольда Шварценеггера, 29-летней Кэтрин.

Первое время актер никак не комментировал помолвку дочери со звездой "Стражей галактики" (Guardians of the Galaxy). На днях же журналистам наконец удалось выяснить, что Арнольд думает о предстоящей свадьбе Кэтрин и своем будущем зяте.

"Это было просто фантастически! Кэтрин так счастлива! Они оба счастливы. Крис - замечательный парень. Они отлично смотрятся вместе, поэтому я желаю им только удачи," — рассказал Шварценеггер.

Актер также уточнил, что, прежде чем сделать предложение Кэтрин, Крис попросил у него благословения на брак.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

Кстати, неудивительно, что Шварценеггер так тепло принял Прэтта в семью. Актеры познакомились и подружились еще в 2015 году — за это время Арнольд успел узнать будущего зятя со всех сторон.

До встречи с Кэтрин Крис был женат на актрисе Анне Фэрис. После развода бывшие супруги смогли остаться в хороших отношениях (Анна даже поздравила Криса с помолвкой) и вместе воспитывают сына Джека. А вот для старшей дочери Шварценеггера этот брак станет первым.

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Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Помолвка, Стражи Галактики, Крис Прэтт, Дочь Арнольда Шварцнеггера.
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