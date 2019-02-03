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Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе

Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
16:52 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке Регина и Влад запечатлены в ресторане в окружении своей большой семьи — в кадре около 20 человек.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая показала незабываемый экстрим с мужем, поделилась с поклонниками теплым семейным фото из Одессы. Артистка, которая всего полтора месяца назад родила сына, призналась, что они с супругом Владом Топаловым отлично проводят время в ее родном городе, собирая вместе многочисленных родственников.

Ведущая отметила, что стала очень сентиментальной из-за гормонов и призвала подписчиков почаще проводить время с родными и близкими. 

 
 
 
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В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж , шум, эту весёлую суету и немного неуклюжих родственников))) Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза Это такое огромное счастье И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной Ох... Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут тёплыми. Хочу выразить благодарность за гостеприимство и вкуснейшую еду ресторану @marani_restoran хорошо, что кормящей маме врачи разрешили съесть шашлык #регинатодоренко

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж , шум, эту весёлую суету и немного неуклюжих родственников))) Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза.

Это такое огромное счастье. И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут. Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной. Ох… Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут теплыми. Хочу выразить благодарность за гостеприимство и вкуснейшую еду ресторану, хорошо, что кормящей маме врачи разрешили съесть шашлык", — поделилась Тодоренко. 

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Поклонники экс-ведущей "Орла и Решки" умилились ее фото и теплым словам и пожелали всегда оставаться такой позитивной и естественной. Некоторые также засомневались, действительно ли Регина находится в Одессе и предположили, что снимок был сделан в Москве, где живет Тодоренко.

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Одесса, Знаменитости, Регина Тодоренко, Влад Тополев.
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