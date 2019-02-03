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Бруклин Бекхэм снял свою девушку в откровенной фотосессии

Бруклин Бекхэм снял свою девушку в откровенной фотосессии
20:52 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Черно-белые фото появились на странице Бруклина в Instagram.

Сын дизанейра Виктории Бекхэм и знаменитого футболиста Дэвида Бекхэм Бруклин уже несколько месяцев встречается с 21-летней моделью Ханой Кросс. На днях он устроил для девушки откровенную фотосессию в ванной. 

19-летний Бруклин Бекхэм, похоже, влюблен по уши в свою новую пассию, ведь ранее парень решил познакомить возлюбленную с родителями. Встреча состоялась на презентации бренда Kent & Curwen в рамках мужской Недели моды в Лондоне. Мероприятие проходило в лондонской галерее Two Temple Place. 

 
 
 
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Публикация от Hana (@hancross)

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В комментариях поклонники Бруклина отметили его талант фотографа и попросили больше снимков с Ханой: "Отличные фото", "Продолжай в том же духе", "Супер, Хана красивая", "Больше фото с Ханой Кросс".

Как сообщалось ранее, Звездная мама запретила своему 19-летнему сыну Бруклину поддерживать отношения с 28-летней английской певицей Ритой Орой. Чтобы парень скорее забыл о ней, Виктория отправила его на некоторое время жить в Нью-Йорк.

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Все по теме:

Фотосессия, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Хана Кросс, Бекхэм Бруклин.
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