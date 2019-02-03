Бруклин Бекхэм снял свою девушку в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Черно-белые фото появились на странице Бруклина в Instagram.

Сын дизанейра Виктории Бекхэм и знаменитого футболиста Дэвида Бекхэм Бруклин уже несколько месяцев встречается с 21-летней моделью Ханой Кросс. На днях он устроил для девушки откровенную фотосессию в ванной.

19-летний Бруклин Бекхэм, похоже, влюблен по уши в свою новую пассию, ведь ранее парень решил познакомить возлюбленную с родителями. Встреча состоялась на презентации бренда Kent & Curwen в рамках мужской Недели моды в Лондоне. Мероприятие проходило в лондонской галерее Two Temple Place.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hana (@hancross) 30 Янв 2019 в 12:37 PST

В комментариях поклонники Бруклина отметили его талант фотографа и попросили больше снимков с Ханой: "Отличные фото", "Продолжай в том же духе", "Супер, Хана красивая", "Больше фото с Ханой Кросс".

Как сообщалось ранее, Звездная мама запретила своему 19-летнему сыну Бруклину поддерживать отношения с 28-летней английской певицей Ритой Орой. Чтобы парень скорее забыл о ней, Виктория отправила его на некоторое время жить в Нью-Йорк.