Стало известно, что помогает Насте Каменских бороться с плохим настроением

Новости шоу бизнеса: На новом снимке Настя Каменских стоит перед зеркалом, делая селфи.

Настя Каменских призналась, что бороться с плохим настроением ей удается посредством шопинга. Об этом украинская певица сообщила своим фолловерам при помощи поста в Instagram.

Знаменитость предпочла темные оттенки в одежде, дополнив образ украшениями. Певица, ранее выступавшая в дуэте с Потапом, призналась, что недавно столкнулась с плохим настроением. Чтобы избавиться от него, артистка отправилась на шопинг, и тот сразу помог решить проблему. При этом Каменских не стала уточнять, какие именно обновки улучшили ее эмоциональное состояние.

В комментариях фолловеры засыпали кумира комплиментами, отметив, что певица отлично выглядит. Многие решили поддержать Настю Каменских, желая ей не сталкиваться с плохим настроением. Часть фолловеров не согласились с тем, что новые наряды или вещи могут подарить подлинную радость, призывая артистку менять “тряпки” на путешествия и яркие впечатления.

Как сообщалось ранее, Певица Настя Каменских в очередной раз подогрела слухи о романе с Потапом. На днях звезда показала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа.