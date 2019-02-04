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Стало известно, что помогает Насте Каменских бороться с плохим настроением

Стало известно, что помогает Насте Каменских бороться с плохим настроением
12:59 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На новом снимке Настя Каменских стоит перед зеркалом, делая селфи.

Настя Каменских призналась, что бороться с плохим настроением ей удается посредством шопинга. Об этом украинская певица сообщила своим фолловерам при помощи поста в Instagram.

Знаменитость предпочла темные оттенки в одежде, дополнив образ украшениями. Певица, ранее выступавшая в дуэте с Потапом, призналась, что недавно столкнулась с плохим настроением. Чтобы избавиться от него, артистка отправилась на шопинг, и тот сразу помог решить проблему. При этом Каменских не стала уточнять, какие именно обновки улучшили ее эмоциональное состояние. 

 
 
 
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Когда у тебя плохое настроение надо бежать на шопинг Сразу полегчало ...

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских заподозрили в помолвке

В комментариях фолловеры засыпали кумира комплиментами, отметив, что певица отлично выглядит. Многие решили поддержать Настю Каменских, желая ей не сталкиваться с плохим настроением. Часть фолловеров не согласились с тем, что новые наряды или вещи могут подарить подлинную радость, призывая артистку менять “тряпки” на путешествия и яркие впечатления.

Как сообщалось ранее, Певица Настя Каменских в очередной раз подогрела слухи о романе с Потапом. На днях звезда показала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа.

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Знаменитости, Шопинг, Настя Каменских, Певица.
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