Домашние питомцы знаменитостей (Фото)

Если ты всё еще считаешь своего домашнего любимца избалованным, советуем сравнить его уровень жизни с тем, как живет кот Карла Лагерфельда или собачка Деми Ловато. Да, мы тоже немного завидуем.