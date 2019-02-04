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Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
21:58 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер активно работает над новой ролью – роль прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.

Скандальный голливудский актер Джонни Депп, которого не берут сниматься в новых "Пиратах Карибского моря", сейчас активного работает над новым проектом. Старина Джонни ушел от привычных образов чудаков, плохишей и сыщиков. В новой ленте "Минамата" (Minamata) актер играет главную роль – прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, "одного из самых значительных в своем поколении".

В сети уже появился снимок Деппа в новом образе Смитта. Стоит отметить, что сходство Джонни в гриме с оригиналом довольно значительное.

Режиссером байопика выступил Эндрю Левитас ("Колыбельная" с Эми Адамс). В остальных ролях: Билл Найи ("Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца", "Реальная любовь"), Хироюки Санада ("Сумрачный самурай"), Таданобу Асано ("Затоичи", "47 ронинов", "Морской бой"), Дзюн Кунимура ("Убить Билла", "Круто сваренные"), Рё Касэ ("Письма с Иводзимы").

Уволив Деппа из франшизы, Disney сэкономит порядка 90 миллионов долларов

Лента расскажет о реальных событиях 1956 года, когда ртутью была отравлено побережье Японии, что повлекло экологическую катастрофу. Премьера намечена на 2020 год.

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Джонни Депп, Образ, Актер, Имидж, Голливудский актер, Новая роль.
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