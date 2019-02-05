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"Какая модница": Мария Ефросинина опубликовала фото своей дочери

&quot;Какая модница&quot;: Мария Ефросинина опубликовала фото своей дочери
16:24 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: mashaefrosinina

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая опубликовала фото своей 14-летней дочери.

Известная украинская телеведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди", который совсем скоро выйдет на телеканале Украина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото своей 14-летней дочери Наны. На снимке девушка в стильном наряде позирует на фоне пальм.

"Когда я была ребенком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло все, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и ее поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую!", – подписала фото Мария.

 
 
 
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Когда я была ребёнком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло всё, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и её поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую! И потому 9 и 10 февраля мы пойдем на выставку, которую организовывают наши давние друзья @studyua. Помню, год назад посещение такого мероприятия было для нас очень эффективным : мы подобрали классный вариант групповой поездки в США на летних каникулах. Наночка осталась тогда в восторге от путешествия и, что меня особенно порадовало, существенно подтянула английский. Надеюсь, в этот раз нам повезет не меньше. Все-таки вопрос очень серьезный, да и выбор предстоит непростой. Шутка ли, на выставке будут представители вузов из США, Англии, Канады и Европы... В общем, сколько бы лет не было вашему ребёнку, идти уже пора:) Не пропустите, Выставка «Образование заграницей» будет проходить в отеле Fairmont 9 и 10 февраля. Увидимся там! #studyua #мояНана

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Маша Ефросинина восхитила фанатов своим новым образом

"У Вас очень красивая дочь", "Какая модница", "Нана очень красивая, какое, наверное, сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь", " – пишут поклонники Маши в комментариях к фото.

Напомним, на своей странице в Instagram Маша ефросинина опубликовала видеоролик с зажигательными танцами. На нем эксперты проекта "Дивовижні люди" Оля Полякова, Алексей Суханов и сама Маша выполняют различные танцевальные движения.

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Телеведущая, Маша Ефросинина, Мария Ефросинина, Украинская телеведущая, Нана Ефросинина.
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