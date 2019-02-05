"Какая модница": Мария Ефросинина опубликовала фото своей дочери

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая опубликовала фото своей 14-летней дочери.

Известная украинская телеведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди", который совсем скоро выйдет на телеканале Украина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото своей 14-летней дочери Наны. На снимке девушка в стильном наряде позирует на фоне пальм.

"Когда я была ребенком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло все, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и ее поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую!", – подписала фото Мария.

"У Вас очень красивая дочь", "Какая модница", "Нана очень красивая, какое, наверное, сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь", " – пишут поклонники Маши в комментариях к фото.

Напомним, на своей странице в Instagram Маша ефросинина опубликовала видеоролик с зажигательными танцами. На нем эксперты проекта "Дивовижні люди" Оля Полякова, Алексей Суханов и сама Маша выполняют различные танцевальные движения.