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Классические брюки и рубашка с модным принтом: Надя Дорофеева посетила UFW

Классические брюки и рубашка с модным принтом: Надя Дорофеева посетила UFW
16:35 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: nadyadorofeeva

Новости шоу бизнеса: Звезда стала гостьей одного из дней UFW – Украинской недели моды, которая как раз проходит сейчас в столице, и покорила своим образом.

Надя Дорофеева, буквально на днях примерившая строгий наряд, отметив таким образом небольшое событие на своей странице в Instagram, появилась на публике в не менее непривычном для нее амплуа. Накануне звезда стала гостьей одного из дней UFW – Украинской недели моды, которая как раз проходит сейчас в столице.

По такому случаю Надя надела черные классические брюки со вставками по бокам и черно-белую атласную рубашку с длинными рукавами и модным нынче анималистичным принтом. При этом волосы Дорофеевой, которые снова приобрели натуральный оттенок, слегка завиты. На груди артистки виднеется тонкое красивое ожерелье. А вот в макияже ставка сделана на естественность.

 
 
 
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#ufw2019

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Семейный отдых: шуточные фото совместного отдыха Дорофеевой и Дантеса

Напомним, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников. А также порадовала подписчиков новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.

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Все по теме:

Дорофеева, Надя Дорофеева, Украинская Неделя Моды, UFW, Надежда Дорофеева.
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