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Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти

Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти
19:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Тело артиста полиция обнаружила через сутки после смерти.

Звезду американского сериала "Молодые и дерзкие" нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Тело артиста полиция обнаружила через сутки после смерти. Вероятной причиной смерти называют передозировку алкоголем.

По словам правоохранительных органов, на теле актера не нашли следов насильственной смерти. Зато рассматривают версию передозировки алкоголем, который Кристоф принял накануне. Официальное заключение полиция пока не обнародовала, передает TMZ.

В западных СМИ также добавляют, что покойный 52-летний Сент-Джон недавно проходил курс лечения от депрессии и выписался из больницы за несколько дней до смерти. Его невеста, российская модель Ксения Михалева, с которой он заручился 5 месяцев назад, до сих пор не может поверить в смерть любимого. "Как это произошло? Как? Почему ты оставил меня так рано? Одну...", – поделилась эмоциями девушка в своем Instagram.

Кристоф Сент-Джон умер в возрасте 52-х лет. За свою творческую карьеру он снялся в сериалах "Корни: Новые поколения", "Счастливые дни", "Дела семейные", но наибольшую славу и узнаваемость получил по роли Нила Винтерса в "Молодых и дерзких". Длительный сериал впервые появился на телеэкранах в марте 1973 года на канале CBS и снимается до сих пор. Сент-Джон появился в ленте в 1991 году.

Также покойный актер девять раз был номинирован на премию Эмми и получил десять наград NAACP Image. Награды вручаются американской Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

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В августе 2018 года Кристоф Сент-Джон сделал предложение своей возлюбленной – российской модели Ксении Михалевой, но дату свадьбы они так и не успели назначить. У артиста осталось двое детей от предыдущих браков – дочери Лола и Пэрис. Сын Джулиан в 2014 году покончил жизнь самоубийством. Перед смертью он лечился в психиатрической больнице. В 2017 году в годовщину смерти сына Кристоф Сент-Джон также хотел нанести себе вред. Его экс-супруга Миа Сент-Джон тогда опубликовала в социальных сетях публикацию, в которой обвинила медицинские центры в попытке самоубийства мужа и смерти ребенка.

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Джулиан, Кристоф Сент-Джон, Ксения Михалева, Лола и Пэрис, Миа Сент-Джон, Молодые и дерзкие.
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