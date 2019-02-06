Жена Николая Тищенко похвасталась фигурой в бассейне

Новости шоу бизнеса: Соблазнительным и эстетичным кадром она поделилась в Instagram.

Обворожительная Алла Барановская, жена украинского ресторатора Николая Тищенко, которая наслаждается отдыхом в солнечном Таиланде с семьей, показала чувственное фото в бикини во время релакса в бассейне с прозрачной бирюзовой водой.

Бизнесвумен и экс-модель в бикини цвета мокко и солнечных очках лежит на водной глади, а сам кадр сделан сверху, что делает его похожим на журнальную картинку.

"Растворилась в эмоциях на пару дней", — призналась Алла, добавив, что отказалась на этот период от соцсетей и мессенджеров.

Поклонники посчитали такой подход к жизни правильным, а также восхитились стройностью девушки и красочным кадром, который сразу же им понравился.

"Как круто отключиться на пару дней ото всех. Отдых заряжает на новые достижения. У Вас есть чему поучиться", "Обалденно", "Класс. Изумрудный цвет воды, очень красиво!", "Картинка из глянцевого журнала. Вы пример для нас", "Лучшая", — писали поклонники.