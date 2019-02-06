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Стал известен "скромный" райдер великого композитора

Стал известен &quot;скромный&quot; райдер великого композитора
16:11 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

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Впервые в Киев приезжает великий тенор современности Пласидо Доминго. Мэтр выступит во Дворце Украина 13 февраля. Для него уже забронирован Президентский люкс в пятизвездочном отеле столицы и три лимузина для передвижения по городу.

Бытовой райдер Пласидо Доминго относительно скромный. В то время как другие звезды требуют полотенца от Versace и шампанское Кристалл, легендарный тенор выставляет весьма умеренные требования. Главное условие - наличие фортепиано или электронных клавишных в номере и гримерке.

Перед визитом в Киев певец попросил сделать цветочное декорирование сцены, а по периметру — поставить несколько зеленых растений. В гримерной комнате Доминго тоже хочет видеть цветочные композиции.

Посуда в гримерке и на площадке должна быть обязательно из фарфора. А что? Артист, попавший в Книгу рекордов Гиннеса по продолжительности аплодисментов, имеет право трапезничать не из пластиковых тарелок.

В качестве перекуса во время концерта тенор предпочитает фрукты, сэндвичи и печенье. Заметьте, никаких лобстеров, трюфелей и черной икры. Как для короля оперной эстрады требования Доминго более чем умеренные. Молодым звездам стоит поучиться скромности у великого Пласидо.

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Концерт, Киев, Пласидо Доминго, Композитор, Райдер, 13 февраля.
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