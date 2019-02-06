Голливудский актер возглавил рейтинг самых красивых мужчин планеты

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер и секс-символ Джейсон Момоа признан самым сексуальным мужчиной планеты.

Ежегодный рейтинг сотни самых красивых мужчин планеты составил развлекательный портал TC Candler.

По результатам пользовательского голосования, в тройке лидеров кроме Момоа оказались Чон Джонгук (BTS) и Идрис Эльба. Отметим, что рейтинг от TC Candler выделяется среди всех остальных, потому что его создатели в первую очередь хотят расширять кругозор пользователей. В списках самых красивых людей появляются звезды из разных стран, разного возраста, национальности и расы.

Девятым в сотне самых привлекательных мужчин в этом рейтинге стал звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс. Также в рейтинг попали: Генри Кавилл занял 36-е место, Джейми Дорнан – 50-е, Майкл Фассбендер – 54-е, а Крис Эванс – 94-е.