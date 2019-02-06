Популярная модель Кайли Дженнер появилась в новом печатном издании Dazed Beauty

Новости шоу бизнеса: Недавно в сети появились первые фото обложки дебютного номера журнала Dazed Beauty.

Особенность обложки издания состоит в том, что образы для глянца создавались не вручную, а с помощью искусственного интеллекта, точнее программа Beauty_GAN. Приложение проанализировало более 17 тысяч публикаций по мейк-апам и с помощью специальных механизмов разработала пример, который , согласно идее разработчиков программы, должен понравиться всем.

Популярное интернет-издание Dazed Beauty, которое недавно выпустило свой первый печатный номер, продолжает удивлять наполнением журнала.

Представители глянца поделились снимками, на которых Кайли Дженнер позирует в необычный образах, которые создавала не человеческая рука.

Напомним ранее, что Белла Хадид посетила вечеринку в честь новой коллекции Michael Kors.

Всемирно известный модельер Michael Kors устроил шумную вечеринку Jump into the Spring по случаю показа весенней коллекции и заодно представил поклонникам своего бренда новое лицо - Беллу Хадид.