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Американская певица Pink получила звезду на Аллее славы

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Американская певица Pink получила звезду на Аллее славы
21:33 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Эта звезда, которую певица открыла 5 февраля, означает настоящее признание и большую честь для певицы.

Поэтому неудивительно, что артистка волновалась и много шутила, когда произносила свою речь.

На церемонии, как команда поддержки, присутствовали родные Pink - человек Кэри Харт, 7-летняя дочь Уиллоу и 2-летний сын Джеймсон. Также певицу пришла поздравить известная телеведущая Эллен ДеДженерес. Никто не сдерживал эмоций во время этого особого для Pink события.

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На снимках певица позирует в темном плаще, под которым виднеется черно-белое платье с огромным цветком на поясе. Образ дополнили колготки в мелкую сетку и немного узкие коралловые босоножки. Но было видно, что Pink просто светится от счастья, только посмотрите на нее!

"Многие, наверное, думали, что я попаду на аллею стыда, но вот я здесь. Сегодня я праздную то, чему учил меня отец - быть самой собой. Спасибо моему мужу. Он - моя муза. Я бы не стояла здесь, если бы не ты. Поэтому не меняйся. Спасибо моим детям, Уиллоу и Джеймсон. Вы - мои звезды, без вас я бы так не сияла", - сказала во время торжественной речи звезда.

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Пинк, Церемония, Звезда, Аллея славы, 5 февраля.
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