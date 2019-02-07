Звезды худеют: Ева Лонгория показала, как проходит ее спортзале

Новости шоу бизнеса: В последнее время звезда стала чаще делиться с поклонниками снимками из спортзала и публиковать видео, где как раз-таки и запечатлен процесс ее тренировки.

Ева Лонгория не сдается на полпути. Она выработала свой идеальный ритм тренировок и работает изо всех сил, чтобы скорее вернуться в форму.

Ева родила первенца в 43 года, за беременность набрала много лишнего веса, но не отчаивается, ведь сбросить все лишнее можно, главное — над этим регулярно работать.

Понедельник выдался непростым для актрисы. У нее была тренировка с большим весом, и своим подписчикам Ева продемонстрировала, с каким упорством она качает ягодичные мышцы.

Результат, уверены, не заставит себя долго ждать. Да и в некоторых нарядах фигура Евы Лонгории уже выглядит прекрасно, хотя, конечно, еще есть над чем работать.