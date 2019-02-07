Немецкая супермодель рассказала о предстоящей свадьбе

Новости шоу бизнеса: На мероприятии amFAR Gala в Нью-Йорке Хайди буквально сияла, улыбалась и кружилась перед фотографами.

Целью данного торжества является сбор средств для борьбы со СПИДом. Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум выбрала весьма нескромный наряд, подчеркнувший ее формы – звезда облачилась в серебристое платье с глубоким декольте.

Также модель поделилась своими эмоциями по поводу будущей свадьбы с 29-летним Томом Каулитцем и рассказала о том, как они с музыкантом будут планировать церемонию и дату мероприятия: "Мы уже определились с датой, вы все скоро узнаете". Мы два немца, все будет очень организованно и вовремя. Очень, очень вовремя и очень организованно", – шутливо отметила Хайди.

Напомним ранее, что Том Каулитц создал уникальное обручальное кольцо для Хайди Клум. Том специально заказал кольцо для Хайди в соответствии с ее любимыми цветами и драгоценными камнями.