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Немецкая супермодель рассказала о предстоящей свадьбе

Немецкая супермодель рассказала о предстоящей свадьбе
18:22 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: На мероприятии amFAR Gala в Нью-Йорке Хайди буквально сияла, улыбалась и кружилась перед фотографами.

Целью данного торжества является сбор средств для борьбы со СПИДом. Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум выбрала весьма нескромный наряд, подчеркнувший ее формы – звезда облачилась в серебристое платье с глубоким декольте.

Также модель поделилась своими эмоциями по поводу будущей свадьбы с 29-летним Томом Каулитцем и рассказала о том, как они с музыкантом будут планировать церемонию и дату мероприятия: "Мы уже определились с датой, вы все скоро узнаете". Мы два немца, все будет очень организованно и вовремя. Очень, очень вовремя и очень организованно", – шутливо отметила Хайди.

Напомним ранее, что Том Каулитц создал уникальное обручальное кольцо для Хайди Клум. Том специально заказал кольцо для Хайди в соответствии с ее любимыми цветами и драгоценными камнями.

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Нью-Йорк, Хайди Клум, amfAR Gala, Том Каулитц.
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