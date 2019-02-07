Машину украинского телеведущего Андрея Джеджулы забросали мусором

Новости шоу бизнеса: Автомобиль известного украинского шоумена Андрея Джеджулы жители Киева забросали мусором, а все потому, что ведущий припарковал свой автомобиль на остановке общественного транспорта.

"Под руку злых пешеходов сегодня также попал автомобиль BMW шоумена Андрея Джеджулы, который был припаркован на остановке общественного транспорта", – говорится в сообщении группы. На фото видно, что на авто люди высыпали пакеты и картонные коробки на лобовое стекло и капот машины.

"А в какой-то момент их начнут жечь... когда у людей терпение закончится","Не, ну а че? Он же спешил! У него – корпоратив очередной. Ему – нужно было. Не идти же в белом костюме по грязному снегу среди быдла и нищебродов", – пишут пользователи сети. Некоторые также отметили, что Андрей паркуется таким образом не впервые:" Эта машина постоянно там так стояла, иногда еще и ближе к остановке".

Андрей, в свою очередь, прокомментировал ситуацию на своей странице на Facebook: "Ул. Урловская, кто тут живет в курсе, не имеет мягко говоря достаточного количества паркомест! К этому добавьте стихийный рынок с намертво припаркованными авто для торговли, больница, подъезжая к которой народ удивительным образом бросает машины в нашем дворе! Постоянный проезд сквозной и прочее! Другими словами если ты позже 20:00 приезжаешь с работы, то шансов парконуться у тебя ровно ноль! Или надстраиваться вторым этажом! Естественно нужно искать альтернативу и выход и разово!", – негодует Джеджула.

Кроме этого, актер и шоумен отметил, что авто было припарковано с 2 ночи до 8 утра: "Если кому-то и впрямь мешал мой автомобиль с 2:00-8:00 (в 8:30 у меня тренировка) обоснуйте чем! На этом пяточке только столб и лоток для торговли, а я был припаркован до него!".

Он также добавил фото с места инцидента, которое показывает, что его автомобиль был припаркован не на самой остановке, а рядом с ней.