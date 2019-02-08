Художница повторяет звездные платья для своей дочери (Фото) Сложно вообразить, сколько денег тратят знаменитости на свои роскошные наряды. Пожалуй, у них нет другого выбора, ведь яркий запоминающийся образ является частью их работы. Оказывается, обычным людям незачем обращаться за помощью к именитым дизайнерам. Художница Алья Чаглар родом из Турции повторяет звездные платья, используя самые обычные материалы. В качестве модели талантливой женщине помогает ее очаровательная дочка, у которой уже много подписчиков в Instagram. Маленькая селебрити ничем не уступает мировым звездам.