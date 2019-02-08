Скачать
Пятница, 08.02.2019
Художница повторяет звездные платья для своей дочери (Фото)
1 / 15

Художница повторяет звездные платья для своей дочери (Фото)

Сложно вообразить, сколько денег тратят знаменитости на свои роскошные наряды. Пожалуй, у них нет другого выбора, ведь яркий запоминающийся образ является частью их работы. Оказывается, обычным людям незачем обращаться за помощью к именитым дизайнерам. Художница Алья Чаглар родом из Турции повторяет звездные платья, используя самые обычные материалы. В качестве модели талантливой женщине помогает ее очаровательная дочка, у которой уже много подписчиков в Instagram. Маленькая селебрити ничем не уступает мировым звездам.
https://wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Художница, Платья, Наряды, Дизайн.
02:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь