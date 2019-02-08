Самые вкусные лакомства из детства (Фото) Детство ассоциируется, как правило, с шумными играми во дворе, любимыми мультиками и, конечно же, вкусной едой. Тогда можно было есть вкусняшки сколько хочешь или сколько разрешат, не задумываясь о диетах и лишних килограммах. Давайте совершим ностальгическое путешествие в детство и вспомним, что мы любили есть в детстве!