Художественные работы солиста группы Queen (Фото)

Считается, что талантливый человек бывает талантлив во всем. Это доказал вокалист легендарной рок-группы Queen. В юные годы Фредди Меркьюри хотел зарабатывать на жизнь творчеством. Он мечтал стать художником и, достигнув совершеннолетия, поступил в школу искусств Айлсворт. Там молодой Фарух изучал живопись, а в дальнейшем планировал учиться в художественном колледже.