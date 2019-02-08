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Пятница, 08.02.2019
Художественные работы солиста группы Queen (Фото)
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Художественные работы солиста группы Queen (Фото)

Считается, что талантливый человек бывает талантлив во всем. Это доказал вокалист легендарной рок-группы Queen. В юные годы Фредди Меркьюри хотел зарабатывать на жизнь творчеством. Он мечтал стать художником и, достигнув совершеннолетия, поступил в школу искусств Айлсворт. Там молодой Фарух изучал живопись, а в дальнейшем планировал учиться в художественном колледже.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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