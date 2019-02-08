Скачать
Пятница, 08.02.2019
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
В ОБСЕ &quot;глубоко разочарованы&quot; решением Рады о наблюдателях из РФ
В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях из РФ
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Белый верх, черный низ: Меган Маркл выбрала классический наряд

Белый верх, черный низ: Меган Маркл выбрала классический наряд
10:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: royal.addicted

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская посетила церемонию Endeavour Fund, для которого она выбрала классический наряд.

37-летняя беременная герцогиня Сассекская продолжает покорять сердца поклонников королевской семьи стильными выходами. Так, накануне Меган Маркл с принцем Гарри посетила церемонию Endeavour Fund, для которого она выбрала классический, но очень стильный наряд.

В четверг, 7 февраля, в городе Ковентри, что в центральной части Великобритании, состоялся традиционный торжественный вечер под названием Endeavour Fund Awards. На важной церемонии присутствующие почтили память английских военнослужащих.

Особыми гостями благотворительного вечера стали принц Гарри и Меган Маркл, которые также посещали церемонию в 2018 году. Для светского выхода, целью которого было почтить историю своей страны, герцогиня выбрала максимально классический и сдержанный образ, однако без изюминки не обошлось.

 

Беременная Меган Маркл надела белую рубашку с рукавом до локтя от любимого бренда Givenchу, элегантность которой подчеркнула длинная черная юбка с высокой талией от той же самой марки. Особенностью ее была большая распорка, благодаря которой 37-летняя жена принца Гарри продемонстрировала свои стройные ножки. К такому образу она надела черные туфли-лодочки с золотистыми ремешками от Aquazzura. Дополнили ее образ клатч от Givenchy и серьги от Vanessa Tugendhaft.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
03 Президент Украины подписал указ о границах, которые временно оккупированные
04 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь