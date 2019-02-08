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Ирина Шейк поставила "табу" на разговоры о ее личной жизни

Ирина Шейк поставила &quot;табу&quot; на разговоры о ее личной жизни
13:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: irinashayk

Новости шоу бизнеса: Модель отказывается разговаривать об отношениях с Брэдли Купером и личной жизни в общем.

Знаменитая модель, которая давно работает и проживает в США, украсила обложку британского глянца Glamour. Также она дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему запрещает расспрашивать об отношениях с голливудским актером Брэдли Купером.

33-летняя Ирина Шейк поставила категорическое "табу" на тему ее личной жизни и отношений с отцом ее дочери Брэдли Купером. Модель сложно назвать скрытной персоной, поскольку она часто делится откровенными снимками и редко пропускает светские мероприятия, однако на тему отношений она предпочитает молчать. Почему знаменитость сделала такой выбор она рассказала британскому журналу Glamour.

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"У меня много друзей, которые рассказывают о личной жизни в своих социальных сетях. Я восхищаюсь этим и думаю, что это хорошо. Но считаю, что это личный выбор каждого. Поскольку моя работа предполагает, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной – потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так",– прокомментировала свое решение о приватности 33-летняя Ирина Шейк.

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Отношения, Модель, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Табу, Брэдли Купер и Ирина Шейк.
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