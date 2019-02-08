Оля Цибульская рассказала о том, как ей предлагали секс за деньги

Новости шоу бизнеса: Украинская певица и ведущая Оля Цибульская поделилась пикантной подробностью из своей жизни.

Звезда призналась, что когда-то ей предлагали секс за деньги. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "От души в душу".

Был один влиятельный мужчина, я веду очень часто музыкальные концерты. Он видел меня на сцене, он туда приходил со своей женой. А потом через каких то знакомых узнал мой номер телефона, начал мне звонить, я перестала отвечать на звонки. И он начал писать мне в мессенджерах. Писал, что я не понимаю, от чего отказываюсь, что у меня все может быть круто. У него есть деньги и так далее. И я ему сказала: "Вы не в моем вкусе". Он мне написал "Оля, я буду настаивать", на что я ему ответила, что в его возрасте надо настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу.

Из-за его обиды, как признается певица и ведущая, у нее были некоторые проблемы. Цибульскую не брали в некоторые проекты и про нее распускали разные слухи. "Главное – я не хотела плюнуть на себя в зеркало", – заключила Оля.