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Иванка Трамп потрясла светлым нарядом Белый дом

Иванка Трамп потрясла светлым нарядом Белый дом
18:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Дочь Дональда Трампа уже давно составляет конкуренцию первой леди, которую в США называют иконой стиля.

На днях Иванка Трамп в очередной раз продемонстрировала роскошный образ, который привлек внимание всех участников официальной встречи.

Иванка Трамп – желанный гость на многих политических событиях. В частности, дочь действующего главы Белого дома является его советником и часто инициирует экономические проекты в США. На днях Иванка Трамп приняла участие в обсуждении инициативы глобального развития и процветания женщин. Встреча состоялась в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое расположено на территории резиденции Президента США.

"Соединенные Штаты Америки выполняют обязательства по экономическому расширению прав и возможностей женщин. Именно это может помочь в достижении большего мира, процветания и стабильности во всем мире", – прокомментировала Иванка Трамп.

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Для официального мероприятия Иванка Трамп тщательно подготовилась. Политик вышла к участникам встречи в белом платье с черными линиями. Стройную талию известная модница дополнила черным ремнем, что выглядело очень стильно. Идеальная укладка волос и выдержанный макияж завершили эффектный look Иванки Трамп в Белом доме.

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Все по теме:

Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа, Образ Иванки Трамп, обсуждении инициативы глобального развития и процветания женщин.
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