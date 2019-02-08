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Ушел из жизни пятикратный лауреат "Оскара" Альберт Финни

Ушел из жизни пятикратный лауреат &quot;Оскара&quot; Альберт Финни
18:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: Свой путь актер Финни начал вместе с "сердитыми молодыми людьми" – группой "критически мыслящих" писателей в Британии, которые творили в 1950-е годы.

8 февраля в Великобритании на 83-м году жизни скончался знаменитый актер Альберт Финни. Отмечается, что актер умер после непродолжительной болезни. Альберт стал всемирно известным благодаря роли Эркюля Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"

Кроме этого, есть еще несколько запоминающихся ролей актера. Кроме Эркюля Пуаро, одной из самых запоминающихся стала роль Уинстона Черчилля в фильме The Gathering Storm. Наиболее известен по участию в фильмах "Том Джонс", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Перекресток Миллера", "Эрин Брокович", "Крупная рыба" и "Ультиматум Борна".

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Отметим, что актер пять раз был лауреатом премии Оскар, трех премий BAFTA (1961, 2001, 2003), трех премий «Золотой глобус» (1964, 1971, 2003), премии "Эмми" (2002), и Премий Гильдии киноактеров США.

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Оскар, Актер, Убийство в Восточном экспрессе, Эркюль Пуаро, Альберт Финни, Лауреат Оскара.
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