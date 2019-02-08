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Мелания Трамп удивила скромным нарядом на брифинге

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Мелания Трамп удивила скромным нарядом на брифинге
20:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди США Мелания Трамп любит поражать поклонников яркими образами.

Но в этот раз на брифинге она предстала в скромном джинсовом жакете.

Прелестная Мелания – одна из самых известных женщин США. Еще со дня инаугурации Дональда Трампа американцы были в восторге от ее наряда и отмечали, что в Белом доме поселилась настоящая "икона стиля". Каждый выход Мелании Трамп действительно отличается элегантностью, а гардероб пестрит известными брендами.

Несмотря на немалый выбор одежды Мелания Трамп все же может впечатлить общественность. В частности, на анонсированный брифинг в Управлении национальной политики по контролю над наркотиками в Вашингтоне первая леди пришла в довольно скромном наряде. В частности, Мелания засветилась в стильных зауженных брюках и джинсовом жакете, застегнутом на все пуговицы.

Очень стильно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Стильный образ первая леди США завершила своими любимыми туфлями-лодочками. Идеальная укладка и макияж добавили эффектности очаровательной Мелании Трамп.

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Брифинг, Мелания Трамп, Образ Мелании Трамп, Скромный наряд.
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