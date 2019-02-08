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Эльза Хоск в роскошном платье с откровенным декольте сияла на светской вечеринке

Эльза Хоск в роскошном платье с откровенным декольте сияла на светской вечеринке
21:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая шведская модель посетила благотворительный вечер amfAR, который традиционно ежегодно проходит в Нью-Йорке.

 30-летняя Эльза Хоск покорила поклонников красивым платьем с глубоким декольте.

Традиционный благотворительный гала-вечер состоялся в среду, 6 февраля, в Нью-Йорке. На мероприятии под названием amfAR присутствовали все знаменитые модели мира, ведь его цель не оставляет равнодушными никого. Средства, собранные на вечере, пойдут на борьбу со СПИДом. Мериприятие не могла пропустить 30-летняя Эльза Хоск, которая является "ангелом" американского популярного бренда Victoria's Secret.

Однако перед вечером звезда традиционно сделала несколько сексуальных фотографий. Новыми снимками, на которых она соблазнительно позирует, Эльза Хоск поделилась на своей странице в Instagram. Модель появилась на фото в черном вечернем платье с декольте в форме капли.

 
 
 
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Beautiful night @amfar in vintage 90s tom ford for Gucci dreamz

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

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Стиль элегантного платья с изюминкой в виде глубокого выреза лишь подчеркнул стройность 30-летней модели. К слову, глубокими декольте на благотворительном вечере похвастались также Ким и Кортни Кардашян, Алессандро Амбросио и другие.

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Нью-Йорк, Модель, Instagram, Образ, Эльза Хоск, Шведская модель.
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