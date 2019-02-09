Лохматые родители, радуются пополнением в своей семье (Фото) Животные, в отличие от людей, всегда искренне проявляют свои эмоции. Особенно, когда в их семье случается счастливое пополнение. Только взгляните на этих пушистых родителей, которые буквально светятся от счастья! Теперь вы знаете, что четвероногие тоже умеют улыбаться!