Факты о KFC, с которыми вы возможно столкнетесь впервые

Многие из нас пробовали и любят уникальный и аппетитный аромат жареной курицы от KFC. И, в любом случае, всем вам знакома картинка с полковником и его знаменитым красным ведёрком с курицей.