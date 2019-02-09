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Обнаженная на сцене: Дита фон Тиз не перестает удивлять

Обнаженная на сцене: Дита фон Тиз не перестает удивлять
09:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: ditavonteese

Новости шоу бизнеса: Королева бурлеск-шоу ни раз ошеломляла публику своими обнаженными фото, но в этот раз она превзошла саму себя.

Королева бурлеск-шоу Дита фон Тиз любит эпатировать в сети. Но на этот раз она сумела превзойти себя: на странице знаменитой американки появилось обнаженное фото, которое взбудоражило сеть.

Яркие костюмы с блеском и сексуальное белье – чем только не ошеломляла Дита фон Тиз своих поклонников. Но особое место в ее творчестве занимает бурлеск-шоу, которое она умело украшает своим соблазнительным телом и фантастической женственностью.

Так, на днях на страничке звезды в Instagram появилось очередное фото с шоу, которое недавно прогремело в отеле Mandrake, что в Лондоне. Перед зрителями Дита фон Тиз полностью обнажилась, засветив сексапильные формы. При этом актриса позировала в большом бокале для мартини.

 
 
 
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Another from last night’s event @themandrakehotel by @davebenett

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Лондон, Дита Фон Тиз, Бурлеск-шоу, Королева бурлеск-шоу, Отель Mandrake.
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