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Ева Лонгория отреагировала на критику фанатов с иронией

Ева Лонгория отреагировала на критику фанатов с иронией
12:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: evalongoria

Новости шоу бизнеса: После участия в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии, после чего пользователи в сети раскритиковали ее наряд.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приняла участие в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии. Однако после публичного выхода актрисы пользователи в сети раскритиковали ее наряд.

Так, Ева Лонгория примерила черную кофту и белые брюки с высокими разрезами до бедер, которые полностью обнажили ноги актрисы. Ее образ дополнили черные замшевые туфли на высоких каблуках и ювелирные украшения.

Не всем пользователям понравился выход знаменитости. Ева опубликовала свое фото на странице в Instagram и иронично поинтересовалась у подписчиков, кто порвал ей штаны.

 
 
 
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Guys do I have a rip in my pants?

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Актриса, Ева Лонгория, Критика, Отчаянные домохозяйки.
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