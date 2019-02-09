Ева Лонгория отреагировала на критику фанатов с иронией

Новости шоу бизнеса: После участия в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии, после чего пользователи в сети раскритиковали ее наряд.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приняла участие в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии. Однако после публичного выхода актрисы пользователи в сети раскритиковали ее наряд.

Так, Ева Лонгория примерила черную кофту и белые брюки с высокими разрезами до бедер, которые полностью обнажили ноги актрисы. Ее образ дополнили черные замшевые туфли на высоких каблуках и ювелирные украшения.

Не всем пользователям понравился выход знаменитости. Ева опубликовала свое фото на странице в Instagram и иронично поинтересовалась у подписчиков, кто порвал ей штаны.