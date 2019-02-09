Ева Лонгория отреагировала на критику фанатов с иронией

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приняла участие в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии. Однако после публичного выхода актрисы пользователи в сети раскритиковали ее наряд.
Так, Ева Лонгория примерила черную кофту и белые брюки с высокими разрезами до бедер, которые полностью обнажили ноги актрисы. Ее образ дополнили черные замшевые туфли на высоких каблуках и ювелирные украшения.
Не всем пользователям понравился выход знаменитости. Ева опубликовала свое фото на странице в Instagram и иронично поинтересовалась у подписчиков, кто порвал ей штаны.
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