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Меган Маркл и Принц Гарри проведут февральские выходные в Марокко

Меган Маркл и Принц Гарри проведут февральские выходные в Марокко
14:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: kensingtonroyal

Новости шоу бизнеса: У герцогов Сассекских запланирован официальный визит по просьбе королевы Великобритании, путешествие продлиться с 23 по 25 февраля.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появление первенца в апреле 2019 года, однако беременность не стала причиной для жены принца Гарри отказываться от поездок за границу.

Как говорится на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter, Меган Маркл с мужем принцем Гарри проведут в конце февраля выходные в Марокко.

У герцогов Сассекских запланирован официальный визит по просьбе королевы Великобритании. Путешествие продлится с субботы, 23 февраля, в понедельник, 25 февраля.

Поклонники королевской семьи в комментариях к публикации поинтересовались, является ли поездка для беременной на последних месяцах Меган безопасной. Как пишут британские СМИ, герцогиня заручилась поддержкой своего врача и акушерки, которые отметили, что Маркл и ее будущий ребенок чувствуют себя прекрасно.

 

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Добавим, членам королевской семьи не запрещенно путешествовать во время беременности. К примеру, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон за два месяца до рождения принца Луи посещала с мужем Швецию и Норвегию.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня Сассекская, Герцоги Сассекские.
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