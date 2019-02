Меган Маркл и Принц Гарри проведут февральские выходные в Марокко

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появление первенца в апреле 2019 года, однако беременность не стала причиной для жены принца Гарри отказываться от поездок за границу.

Как говорится на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter, Меган Маркл с мужем принцем Гарри проведут в конце февраля выходные в Марокко.

У герцогов Сассекских запланирован официальный визит по просьбе королевы Великобритании. Путешествие продлится с субботы, 23 февраля, в понедельник, 25 февраля.

Поклонники королевской семьи в комментариях к публикации поинтересовались, является ли поездка для беременной на последних месяцах Меган безопасной. Как пишут британские СМИ, герцогиня заручилась поддержкой своего врача и акушерки, которые отметили, что Маркл и ее будущий ребенок чувствуют себя прекрасно.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Morocco from Saturday 23rd February to Monday 25th February 2019. This visit is at the request of Her Majesty's Government.

Full details of the visit will be announced in due course. pic.twitter.com/zXAUIVhEdm

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 февраля 2019 г.