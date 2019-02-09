Известная певица Юлия Савичева призналась о потере ребенка

Новости шоу бизнеса: 31-летняя российская певица Юлия Савичева, которая в 2017 году стала мамой, несколько лет назад пережила трагедию, о которой долго не могла никому рассказать.

Артистка потеряла ребенка на втором месяце беременности. Савичевой пришлось покинуть сцену, чтобы обрести семейное счастье.

Первым музыкальный талант певицы заметил продюсер Максим Фадеев, который играл в одной группе с отцом Савичевой. Часто ходили слухи о беременности артистки, но Фадеев и ее окружение спешили их развеять. "Юлька 12 лет пахала без отдыха – у нее было две недели отпуска в год. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть, побыть с семьей и написать альбом", - говорил продюсер.

Савичева скрывалась от общественности с супругом Александром Аршиновым в Португалии. Позже она объяснила причину неожиданного исчезновения. Оказалось, у певицы был выкидыш, о повторной беременности супруги узнали на отдыхе.

"Местные врачи запретили летать, и я осталась на все девять месяцев. Когда носила под сердцем Аню, вздрагивала от каждого покалывания в теле!" - признавалась Савичева. Пара очень переживала за жизнь второго малыша.

"До рождения ребенка мы с мужем прошли непростой период. Мы очень хотели детей, но ничего не получалось. И я из-за этого была вынуждена на какое-то время сделать перерыв в работе. Жизнь меня тогда поставила перед выбором: сцена или семья. На тот момент я выбрала семью, и, слава Богу, что все получилось. Родилась прекрасная Аня, смешная девчонка", - рассказала певица.