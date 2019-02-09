Известная певица Юлия Савичева призналась о потере ребенка

Артистка потеряла ребенка на втором месяце беременности. Савичевой пришлось покинуть сцену, чтобы обрести семейное счастье.
Первым музыкальный талант певицы заметил продюсер Максим Фадеев, который играл в одной группе с отцом Савичевой. Часто ходили слухи о беременности артистки, но Фадеев и ее окружение спешили их развеять. "Юлька 12 лет пахала без отдыха – у нее было две недели отпуска в год. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть, побыть с семьей и написать альбом", - говорил продюсер.
Савичева скрывалась от общественности с супругом Александром Аршиновым в Португалии. Позже она объяснила причину неожиданного исчезновения. Оказалось, у певицы был выкидыш, о повторной беременности супруги узнали на отдыхе.
"Местные врачи запретили летать, и я осталась на все девять месяцев. Когда носила под сердцем Аню, вздрагивала от каждого покалывания в теле!" - признавалась Савичева. Пара очень переживала за жизнь второго малыша.
"До рождения ребенка мы с мужем прошли непростой период. Мы очень хотели детей, но ничего не получалось. И я из-за этого была вынуждена на какое-то время сделать перерыв в работе. Жизнь меня тогда поставила перед выбором: сцена или семья. На тот момент я выбрала семью, и, слава Богу, что все получилось. Родилась прекрасная Аня, смешная девчонка", - рассказала певица.