Станислав Боклан: в чем секрет популярного украинского актера театра и кино

Новости шоу бизнеса: Хитрый взгляд и колкие шутки попадают на всех, кто приближается к артисту.

За сарказмом и строгостью кроется добрый и душевный человек, у которого по 30 съемочных дней в месяц, поэтому на глупости, аматорство и непрофессионализм на площадке нет времени.

Самый востребованный актер страны, народный артист Украины служит в Молодом театре, снимается в полнометражном кино, играет в сериалах и участвует в телевизионных проектах.

Признание зрителей не купишь за деньги. Если они вас полюбили, это надолго. В случае Станислава Владимировича масштабную популярность ему принес фильм "Поводырь" (реж. Олесь Санин), в котором он сыграл слепого кобзаря. В 2013 году фильм попал на нужную волну и настроение украинцев, был одобрен кинокритиками и даже отправлен на Оскар от Украины. К сожалению, на американских киноакадемиков украинское настроение не влияет и в шорт-лист картина не вошла. Но зрителям запомнилась. Особенно, Станислав Боклан. На тот момент на его счету уже было больше 60 героев в кино и главные роли в постановках Молодого театра. "Скоро все поймут, что я никакой актер и меня перестанут приглашать сниматься", - каждый раз скромно повторяет Боклан. Но именно "Поводырь" привлек внимание массового зрителя к артисту. А государство решило вручить звание "Народного", хотя сам Боклан уверен, что это ничего не значит. Ведь ни один продюсер не будет спрашивать, есть ли у вас звание, если вы отлично играете.

Станиславу Владимировичу достаются роли людей, у которых есть все: бизнесмены, вершители судеб, уверенные мужчины, которые знают, чего хотят. Выделяется из такого списка роль дедушки Гриши в сериале "Коли ми вдома" (СТБ), для которой импозантного актера состарили на 10 лет, приклеив усы. Перед съемками Станислав Боклан не может бриться, чтобы оставалась трехдневная щетина для образа милого хитрого пенсионера. Изначально режиссер сериала Максим Литвинов уговаривал Боклана на эту роль, поскольку сам актер не видел себя подобным персонажем.

Уверенный актер с хитрым взглядом и саркастичными шутками подкупает после первого разговора. Не переносит непрофессионализм и любительский подход к работе. За более, чем 35 лет опыта Станислав Владимирович может позволить себе быть немного резким. Но если ты выкладываешься на все сто, такое же право имеешь требовать и от других. Когда актер заходит в кадр, каким бы персонажем он сейчас ни был, ты завороженный смотришь на игру и не можешь представить, как один человек может в себе уместить все эти образы. "Это моя работа", - говорит он. У всех есть работа. И не все ее выполняют так искусно, профессионально и с уважением к другим. "У нас был очень тщательный кастинг, чтобы актеры были похожи на своих персонажей. Поскольку ты не можешь каждый день перевоплощаться, если ты не Стас Боклан, который может что угодно. Таких актеров очень мало", - говорил в одном интервью режиссер "Крепостной" Максим Литвинов. Актеры любят Боклана за прямолинейность и отличное чувство юмора, а партнерша по сериалу "Крепостная" Наталка Денисенко и вовсе называет секс-символом украинского кино.

Молодая аудитория открыла для себя артиста в "Лиге смеха" (Квартал 95), где Станислав Владимирович стал одним из тренеров. "Стасик, Стас, Стас Боклан", - называют участники народного артиста. Именно на этой сцене он может от души подурачиться и пошутить, выйти в костюме акулы или сыронизировав, быть птицей бакланом.

Некоторые сравнивают Станислава Боклана с Богданом Ступкой. Некрасиво сравнивать людей, правда же? Родителям нужно запретить с детства сравнивать своего ребенка с другими детьми. Тогда и во взрослом возрасте мы не будем комплексовать. Но украинцам нужен народный герой, который будет в себе совмещать уверенность, ироничность, смотря на которого будешь чувствовать защищенность. Сейчас таким человек стал Станислав Боклан. Во время подъема украинского кино, хотя и очень медленного подъема, продюсерам нужен человек, который будет воплощать доброту и сильный стержень, харизму и привлекательность. Когда украинский народ уязвим, ему нужно хотя бы в каких-то сферах жизни находить отдушину и понимание.

10 лет Боклан проработал в донецком областном драматическом театре, а с 1994 по сегодняшний день – звезда Молодого театра в Киеве. "Загадочные вариации" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта и черная комедия "Однорукий" по пьесе Мартина Макдона – должен посмотреть каждый. Пока такие артисты играют на сцене, украинский театр и украинское кино будут развиваться. "Я хороший, пока меня хорошо не узнают", - в одном интервью сказал Станислав Боклан. Но если по-настоящему узнать, то он станет уникальным.