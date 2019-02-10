Знаменитости, у которых лысина не проблема, а визитная карточка (Фото)

У мужчин есть особенность терять волосы, и мы подготовили для вас примеры звездных мужчин, которые совсем не стесняются своей лысины, а наоборот, она стала их визитной карточкой.