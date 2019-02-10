Ирина Шейк неожиданно перестала скрывать подробности личной жизни

Новости шоу бизнеса: Кое-какими подробностями супермодель все же поделилась с фанатами.

33-летняя модель снялась для обложки журнала Glamour UK и рассказала, в том числе, об отношениях со своим возлюбленным и воспитанием дочки.

Накануне Брэдли Купер признался, что она и их общая дочь Леа стали тем самым чудом, о котором он всегда мечтал. Сама Ирина тоже сказала о чувствах, но с оговоркой. "У меня много друзей, которые очень публично рассказывают о своей личной жизни в Instagram или социальных сетях. Я восхищаюсь их выбором. Но моя работа требует постоянно оставаться на виду, поэтому я решила, что моя личная жизнь будет спокойной и уединенной. Вот почему она называется "личной" — это то, что касается лишь вас и вашей семьи", — заявила Шейк.

Оказалось, что в быту она предпочитает расслабляться. "Ирина вне работы — это фильм ужасов. Спортивные штаны, пучок и никакого макияжа. Я никогда его не делаю. Честно говоря, я его ненавижу, потому что это неизбежная часть моей работы. Дома я валяюсь в постели и смотрю телевизор. У меня есть три русскоязычных канала, и я стараюсь не отставать от российских сериалов", — рассказала Шейк.

Ирина также сказала, что любит дочь, но не собирается менять свою жизнь ради нее. По мнению модели, главное для женщины — оставаться собой, даже когда она становится матерью. Ирина вообще не склонна менять что-то в себе в угоду чужому мнению: она неоднократно сталкивалась с бодишеймингом, но ни разу не садилась на диету ради работы.