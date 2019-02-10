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97-летний муж Елизаветы II отказался водить машину и отдал права

97-летний муж Елизаветы II отказался водить машину и отдал права
08:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: 17 января принц Филипп стал участником дорожно-транспортного происшествия в графстве Норфолк, неподалеку от королевского дворца Сандрингем.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от права самостоятельно водить автомобиль.

Британское издание The Sun сообщило о том, что член королевской семьи пошел на это после того, как попал в аварию в январе в графстве Норфолк. Как сообщалось об этом инциденте, когда в результате столкновения с другим автомобилем, внедорожник Филиппа перевернулся – виновником ДТП был герцог.

Тогда он получил незначительные травмы и уже через неделю его снова заметили за рулем. Хотя удар был довольно сильный, внедорожник Филиппа перевернулся на 180 градусов.

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Другая участница ДТП, 46-летняя британка Эмма Фейруезер, отреагировала на поступок Филиппа, заявив, что отныне "на дорогах стало безопаснее". В результате аварии она получила перелом запястья, врачи установили ей титановую пластину. Она добавила, что принц "мог бы сдать права и раньше", однако она понимает, насколько тяжело ему дался этот шаг.

Через некоторое время после инцидента извинения женщине вместо мужа принесла сама Елизавета II. Позже Филипп извинился в письменном виде.

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Елизавета II, Принц Филипп, Герцог Эдинбургский Филипп, Муж Елизаветы II.
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