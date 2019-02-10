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Воскресенье, 10.02.2019
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Елена Кравец показала семейную фотографию

Елена Кравец показала семейную фотографию
10:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Елена Кравец делится с подписчиками трогательными фото своих детей и любимого.

Актриса редко публикует фото со своим мужем.

Долгое время поклонники Елены Кравец думали, что она замужем за Владимиром Зеленским – а все потому, что звезда практически не показывала публике своего настоящего супруга Сергея, остающегося в тени.

Однако, с момента появления Елены в Instagram все изменилось: теперь актриса пусть и нечасто, но все же 

 
 
 
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Семейная "униформа":) @foxy_kids_ua, я в восторге!)

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Форма есть. Дело за малым. Малый -Ivan Kravets:) А вдруг?) #barcelonafc #крестныйпапа

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Елена Кравец заявила, что идет в президенты

Так, недавно Кравец опубликовала совместный кадр с мужем (на фото слева – прим. ред.) и крестным папой своего сына Ивана. Мужчина держит в руках футболку легендарного футбольного клуба "Барселона", на которой красуется имя "И. Кравец". "Форма есть. Дело за малым. Малый – Ivan Kravets. А вдруг?" – подписала фото Елена.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на то, как Елена и Сергей отлично смотрятся вместе, и мы с ними полностью согласны. Красивая пара!

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Знаменитости, Актрисы, Елена Кравец, Семейные фото Елены Кравец.
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