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Вот это гибкость: Сергей Бабкин с женой занимаются парной йогой

Вот это гибкость: Сергей Бабкин с женой занимаются парной йогой
11:29 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Музыкант демонстрирует подтянутую спортивную фигуру в шортах цвета хаки, а его жена – в простой черной футболке и легких штанах по фигуре.

Пара украинского музыканта и актера Сергея Бабкина и его жены Снежаны – одна из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Они неоднократно демонстрировали нежные чувства друг к другу и признавались, что вместе не только в жизни, но и на работе. В подтверждение своих слов артист опубликовал в Instagram-аккаунте трогательный белый стих, посвященный второй половинке.

Сергей и Снежана запечатлены во время совместных занятий йогой. 

"Любовные признания

Из хрупкой нити слов

Сплетаются в узоры

На воздушной ткани Сердца", — написал артист, оставив в качестве хэштега имя его любимой женщины.

Сергей Бабкин вместе с семьей отправился в Лапландию

Наблюдать такие искренние проявления чувств было приятно и поклонникам музыканта. Они восхитились творческим тандемом и пожелали супругам семейного счастья.

"Класс! Как красиво", "Любовь во всем", "Будьте счастливы", "Прямо сердце получилось", "Классно! Восхищаюсь вами", "Вы мое вечное вдохновение. По отдельности и вместе. Вы доказываете, что частички, в нашем мире, все-таки находят друг друга, соединяясь в целое", "Идеально получилось", — восторгались поклонники.

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Знаменитости, Йога, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Парная йога.
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