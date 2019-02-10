Вот это гибкость: Сергей Бабкин с женой занимаются парной йогой

Пара украинского музыканта и актера Сергея Бабкина и его жены Снежаны – одна из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Они неоднократно демонстрировали нежные чувства друг к другу и признавались, что вместе не только в жизни, но и на работе. В подтверждение своих слов артист опубликовал в Instagram-аккаунте трогательный белый стих, посвященный второй половинке.
Сергей и Снежана запечатлены во время совместных занятий йогой.
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Любовные признания Из хрупкой нити слов Сплетаются в узоры На воздушной ткани Сердца #сергейбабкин #снежанабабкина #СБ #йога #yogatime #love
"Любовные признания
Из хрупкой нити слов
Сплетаются в узоры
На воздушной ткани Сердца", — написал артист, оставив в качестве хэштега имя его любимой женщины.
Наблюдать такие искренние проявления чувств было приятно и поклонникам музыканта. Они восхитились творческим тандемом и пожелали супругам семейного счастья.
"Класс! Как красиво", "Любовь во всем", "Будьте счастливы", "Прямо сердце получилось", "Классно! Восхищаюсь вами", "Вы мое вечное вдохновение. По отдельности и вместе. Вы доказываете, что частички, в нашем мире, все-таки находят друг друга, соединяясь в целое", "Идеально получилось", — восторгались поклонники.