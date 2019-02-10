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Эффектный выход знаменитой модели на подиум

Эффектный выход знаменитой модели на подиум
12:22 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Белла Хадид стала приглашенной звездой на показ новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Знаменитая модель Белла Хадид, которая появилась в эпатажном образе на одной из вечеринок, очаровала новым ярким выходом на подиум. 

Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа. 

 
 
 
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@ralphlauren cafe photographed by @kevintachman

Публикация от

Белла Хадид посетила вечеринку в честь новой коллекции Michael Kors

По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.

Кроме этого, игривые фото Беллы Хадид появились и на странице фотографа Кевина Тачмана. Художник создал серию эффектных кадров для бренда Ralph Lauren, которые станут частью их рекламной кампании. 

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Модель, Знаменитости, Белла Хадид.
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