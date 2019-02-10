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Надя Дорофеева показала стильный уличный образ в Нью-Йорке

Надя Дорофеева показала стильный уличный образ в Нью-Йорке
15:10 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Надя Дорофеева, которая с Александрой Кучеренко пришли на Неделю моды в Киеве в одинаковых нарядах, удивила поклонников новым ярким образом.

Певица появилась в необычном образе и поклонники заподозрили ее в беременности.

Артистка просто произвела фурор в сети своими новыми снимками из США, куда она отправилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Отметим, что этот наряд дал поклонникам повод также заподозрить, что Дорофеева – беременна. 

 
 
 
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My first #nyfw2019 look PHOTO : @emilkovich Style @marinasan_shy @jeangritsfeldt @ruslanbaginskiy_hats @shirt.stories mua @lizomakeup

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько фото, на которых она запечатлена в белом платье с ассиметричным подолом, кожаном берете и сапогах в тон. Завершают образ пальто в клетку и белый пояс. 

Классические брюки и рубашка с модным принтом: Надя Дорофеева посетила UFW

"Мой первый образ на #nyfw2019", – написала Дорофеева в соцсети.

Поклонники восхитились нарядом Нади и предположили, что артистка ожидает ребенка. "Очень красивые фото", "Икона стиля", "Ребята, хватит задавать вопрос "ты беременна?" или " ты случайно не беременна?" когда надо будет Надя скажет если посчитает нужным! Успокойтесь уже", "Надя ты беременна или пояс зажимает живот", "Надюшка ты случайно не беременна?", – пишут подписчики.

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Все по теме:

Нью-Йорк, Знаменитости, Певица, Надя Дорофеева, Артистка, Уличный образ.
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