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Среда, 13.02.2019
"Мертвые языки", которые никому не в силах расшифровать (Фото)
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"Мертвые языки", которые никому не в силах расшифровать (Фото)

У лингвистов есть понятие "мертвого языка", означающее, что он больше не передается от одного поколения к другому. Часть мертвых языков - латинский, к примеру, не применяется в разговорной речи, но используется наукой и Католической церковью. Более того, потерянный язык вполне может сменить свой статус, как стало с ивритом, корнским и мэнским языками. Но есть и наречия, которые потеряны и ученые их никак не могут расшифровать. Они не связаны ни с одним существующим диалектом и не понятны в принципе.
dnpmag.com
Фото: pixabay.com
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Языки, Перевод, Расшифровка, Мертвый язык, Наречия.
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