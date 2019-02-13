"Мертвые языки", которые никому не в силах расшифровать (Фото)

У лингвистов есть понятие "мертвого языка", означающее, что он больше не передается от одного поколения к другому. Часть мертвых языков - латинский, к примеру, не применяется в разговорной речи, но используется наукой и Католической церковью. Более того, потерянный язык вполне может сменить свой статус, как стало с ивритом, корнским и мэнским языками. Но есть и наречия, которые потеряны и ученые их никак не могут расшифровать. Они не связаны ни с одним существующим диалектом и не понятны в принципе.