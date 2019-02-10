BAFTA 2019: какими изысканными блюдами угощают знаменитостей кинопремии

Новости шоу бизнеса: В Лондоне 10 февраля проходит престижная церемония вручения кинопремий BAFTA 2019, гостями которой станут Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Для знаменитостей традиционно подготовили вкусный обед из трех блюд перед вручением статуэток.

Шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с Полем Бейтсом, главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House создал нынешнее меню.

Стоит отметить, как и в 2018 году, на премии BAFTA 2019 для вегетарианцев и веганов шеф-повара подготовили отдельные блюда.

Знаменитостей будут угощать блюдами из шотландского лосося, девонширского краба, маринованными огурцами, свеклой и соусом из хрена. Зато для вегетарианцев подготовили салат с кольраби и зерновыми крупами, салат с яблоками, морковью и сезамом и яблочное желе.

Обед на BAFTA 2019

Главными блюдами на столе станут: запеченная грудка цесарки, пюре из сельдерея и трюфелей, конфи из цесарки вместе с луковым маринадом, картофельные "помадки" с нежным брокколи и мини-морковью с можжевельником. Вегетарианцев будут угощать блюдом с хрустящими грибами и каштанами, которые дополнены пюре с карамелизированным луком, жареным сладким картофелем и многими другими оригинальными блюдами.

Обед на BAFTA 2019

Напоследок подадут десерт с клементином (гибрид апельсина и мандарина), соус из граната и хрустящие сладости из миндаля.

Напомним, британская академия кино и телевидения объявила полный список номинантов на премию BAFTA. Фаворитом тут стала картина "Фаворитка", у которой 12 номинаций. Стоит отметить, режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера исключили из списка номинантов.