Регина Тодоренко назвала имя своего сына

Новости шоу бизнеса: Как известно, беременность Регины Тодоренко была скрыта от общественности.

Впоследствии 5 декабря у нее состоялись роды в обычной городской клинике Москвы. Тогда пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына. В интервью Топалов заявил, что Регина – замечательная мама.

Фото Регины Тодоренко с новорожденным сыном и родителями

"Два месяца мы отпраздновали пару дней назад, и уже прям кайф. Первое время было сложно, непонятно, страшно. Я записывал на диктофон акушера и врача, как держать, купать, но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились, и я делаю это с удовольствием. Регине надо отдать должное: она потрясающая мать, ни разу не возмутилась и с первой секунды утром, днем, вечером, ночью все делает", – рассказал Влад Топалов. Супруги назвали малыша Михаил.